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20 апреля 2019, суббота, 10:20 147
Космос 2019-04-20T12:15:01+03:00
Українські Новини
SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon к МКС

SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon к МКС

Запуск грузового космического корабля Dragon американской компании SpaceX к МКС перенесли с 25 апреля на 30. Об этом говорится в сообщении NASA.

Так, сообщается, что корабль Dragon и ракета-носитель Falcon 9 были готовы и к более раннему запуску, однако 30 апреля является наиболее приемлемой датой как для NASA, так и для компании SpaceX в связи ограниченными возможностями МКС и орбитальной механики.

"Запуск космического корабля Dragon компании SpaceX планируется осуществить 30 апреля в 04:22 по восточноамериканскому времени (11:22 мск) ракетой-носителем Falcon 9 с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе Кейп-Канаверал во Флориде", – говорится в сообщении.

Также в NASA отметили, что специалисты SpaceX воспользуются этим промежутком времени для проведения дополнительных проверок систем корабля перед предстоящим запуском.

Как сообщали Українські Новини, NASA отложило пробный полет корабля SpaceX на МКС.

Ранее SpaceX успешно запустила свою самую мощную ракету Falcon Heavy со спутником.

Также корабль Crew Dragon SpaceX успешно пристыковался к МКС.

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