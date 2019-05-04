"Динамо" і "Олександрія" зіграли внічию на "Олімпійському": відео голів

Сьогодні, 4 травня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч, в якому команда "Динамо" на домашній арені прийняла "Олександрію". Матч завершився дружньою нічиєю. Про це повідомляє Footballua.\r\nТак, повідомляється, що поєдинок закінчився з рахунком 1:1. Перший гол був забитий "Олександрією".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fE_Yi1Qhivc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nМатч розпочався о 17:00 на стадіоні "Олімпійський" і тривав до 18:57.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aSveVFogis4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nСклади команд:\r\nДинамо: Бущан — Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко — Шепелєв, Андрієвський — Циганков, Буяльський, Де Піна — Цитаишвили.\r\nЗапасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Сидклей, Ісаєнко, Русин, Попов.\r\nОлександрія: Паньків — Пашаєв, Бабогло, Шендрик, Цуріков — Запорожан, Банада — Задерака, Полярус, Лучкевич — Сітало.\r\nЗапасні: Леванідов, Ковалець, Протасов, Пономар, Гречишкін, Дедечко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию на "Олімпійському".\r\nРаніше "Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Зорею".