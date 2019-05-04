"Динамо" і "Олександрія" зіграли внічию на "Олімпійському": відео голів

Сьогодні, 4 травня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч, в якому команда "Динамо" на домашній арені прийняла "Олександрію". Матч завершився дружньою нічиєю. Про це повідомляє Footballua.

Так, повідомляється, що поєдинок закінчився з рахунком 1:1. Перший гол був забитий "Олександрією".

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Матч розпочався о 17:00 на стадіоні "Олімпійський" і тривав до 18:57.

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Склади команд:

Динамо: Бущан — Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко — Шепелєв, Андрієвський — Циганков, Буяльський, Де Піна — Цитаишвили.

Запасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Сидклей, Ісаєнко, Русин, Попов.

Олександрія: Паньків — Пашаєв, Бабогло, Шендрик, Цуріков — Запорожан, Банада — Задерака, Полярус, Лучкевич — Сітало.

Запасні: Леванідов, Ковалець, Протасов, Пономар, Гречишкін, Дедечко.

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию на "Олімпійському".

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