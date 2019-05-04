Депутат Бондар заявив, що Зеленський хоче спробувати співпрацювати з нинішньою Радою

Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віктор Бондар заявив, що новообраний Президент Володимир Зеленський налаштований спробувати співпрацювати з депутатами нинішнього (8-го) скликання Ради.

Про це він повідомив журналістам за підсумками переговорів депутатів із Зеленським, передають Українські Новини.

"Не прозвучало (про розпуск Ради). Він (Зеленський) прямо сказав, що налаштований зараз подивитися і пробувати співпрацювати", - сказав Бондар.

Також він вважає таку позицію Зеленського політично правильною, оскільки у нього є можливість "провести" через Раду ключові закони, які знаходяться на даний момент на розгляді.

При цьому Бондар підкреслив, що Президент, який має більшу підтримку громадян, в разі незадоволення роботою депутатів зможе знайти спосіб розпустити Раду і після граничного строку - 27 травня.

Крім того, він заявив, що можливість Президента розпустити Раду є для нього козирем, який "він навряд чи зможе зробити більше 2 разів".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Тим часом, Портнов опублікував проект указу президента Зеленського про розпуск парламенту.