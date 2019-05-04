"Самопоміч" виступає за якнайшвидше призначення інавгурації Зеленського

Партія "Об'єднання "Самопоміч" виступає за якнайшвидше призначення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського.Про це у своєму відеозверненні опублікованому в соціальній мережі Facebook 4 травня повідомив лідер партії, мер Львова Андрій Садовий, передають Українські Новини.

"Позиція "Самодопомоги" наступна: чим швидше зробити інавгурацію, тим краще. Треба працювати. Бери й роби!", - сказав він.

Садовий закликає призначити інавгурацію на найближчі дати.

Як повідомляли Українські Новини, новообраний президент Володимир Зеленський обговорив з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм дату інавгурації і роботу парламенту.

Зеленський заявив, що дата інавгурації стане відома не раніше 14 травня