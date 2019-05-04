Невідомий повідомив про замінування 8 готелів у Львові

Невідомий у суботу, 4 травня, повідомив про мінування 8 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nІнформація надійшла в поліцію на електронну пошту.\r\nГотелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської, Сербської, Князя Романа, Тершаковців і на пр. Свободи.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЛьвів 4-5 травня святкує День міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 28 квітня близько 18:00 повідомив про мінування 7 храмів у центрі Львова.