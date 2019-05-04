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04 травня 2019, субота, 17:04 9
Події 2019-05-04T17:11:21+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про замінування 8 готелів у Львові

Невідомий повідомив про замінування 8 готелів у Львові

Невідомий у суботу, 4 травня, повідомив про мінування 8 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської, Сербської, Князя Романа, Тершаковців і на пр. Свободи.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Львів 4-5 травня святкує День міста.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 28 квітня близько 18:00 повідомив про мінування 7 храмів у центрі Львова.

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