Коболєв заявив, що Україна веде з США переговори про постачання газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори з США про постачання американського газу. Про це Коболєв розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

Так, у відповідь на питання про можливості отримання Україною газу з США Коболєв заявив, що ведуться переговори.

"Ми ведемо переговори з цього приводу", - сказав Коболєв.

Також Коболєв зазначив, що є зацікавленість у цьому питанні з обох сторін.

"І я повинен сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох сторін є ... Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу", - заявив глава "Нафтогазу".

Як повідомляли Українські Новини, за словами Коболєва, Москва почала переговори з Україною про транзит газу після виборів.

Тим часом, у травні повинні відбутися тристоронні переговори з транзиту газу через Україну.