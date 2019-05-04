Митники попалися на хабарі у 1,6 тис. доларів у Житомирській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало 3 митників за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,6 тис. доларів у Житомирській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому встановили, що посадові особи Житомирської митниці вимагали кошти від підприємств, що надають брокерські послуги.\r\nЗа даними слідства, начальник митного поста "Житомир-центральний" за попередньою змовою з головним державним інспектором митного поста та заступником начальника відділу Житомирської митниці створили незаконну схему збагачення, завдяки якій систематично вимагали та отримували гроші від підприємств.\r\nМитники вимагали гроші за безперешкодне митне оформлення товарів, як експорт, так і імпорт, у результаті чого в цілому отримали кошти на суму 1 650 доларів.\r\nНеправомірну вигоду чиновники отримували частинами.\r\nПри отриманні однієї з частин неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США затримали митників.\r\nПроводяться слідчі дії і ряд обшуків, зокрема в адміністративному приміщенні Житомирської обласної митниці.\r\nВирішується питання про повідомлення їм про підозру у ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовими особами) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ і ДБР прийшли з обшуками до фіскалів Львівської області