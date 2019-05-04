Митники попалися на хабарі у 1,6 тис. доларів у Житомирській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало 3 митників за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,6 тис. доларів у Житомирській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

Згідно йому, слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому встановили, що посадові особи Житомирської митниці вимагали кошти від підприємств, що надають брокерські послуги.

За даними слідства, начальник митного поста "Житомир-центральний" за попередньою змовою з головним державним інспектором митного поста та заступником начальника відділу Житомирської митниці створили незаконну схему збагачення, завдяки якій систематично вимагали та отримували гроші від підприємств.

Митники вимагали гроші за безперешкодне митне оформлення товарів, як експорт, так і імпорт, у результаті чого в цілому отримали кошти на суму 1 650 доларів.

Неправомірну вигоду чиновники отримували частинами.

При отриманні однієї з частин неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США затримали митників.

Проводяться слідчі дії і ряд обшуків, зокрема в адміністративному приміщенні Житомирської обласної митниці.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовими особами) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.

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