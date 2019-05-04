Під Черніговом військовий пенсіонер зберігав в гаражі склад боєприпасів

Поліція вилучила вилучила понад 200 гранат і 30 тис. патронів в гаражі у Прилуках Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції області, передають Українські Новини.

Згідно йому, 3 травня поліцейські провели санкціонований обшук у гаражі відставного офіцера в Прилуках.

У звичайному гаражному боксі одного з автокооперативів правоохоронці виявили понад 200 ручних гранат Ф-1 і запалів до них і понад 30 тис. автоматних патронів, упакованих в цинки.

Всі боєприпаси поліція вилучила, власник арсеналу затриманий.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Склад боєприпасів у гаражі.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня поліція виявила та вилучила арсенал зброї та боєприпасів в покинутому будинку в Мирнограді Донецької області.

Також СБУ виявила арсенал боєприпасів на території занедбаного дитячого табору в Луганській області. Раніше під Донецьком на горищі покинутого будинку знайшли арсенал боєприпасів.

Також СБУ вилучила арсенал боєприпасів у Рівненській області.