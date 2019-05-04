Під Черніговом військовий пенсіонер зберігав в гаражі склад боєприпасів

Поліція вилучила вилучила понад 200 гранат і 30 тис. патронів в гаражі у Прилуках Чернігівської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, 3 травня поліцейські провели санкціонований обшук у гаражі відставного офіцера в Прилуках.\r\nУ звичайному гаражному боксі одного з автокооперативів правоохоронці виявили понад 200 ручних гранат Ф-1 і запалів до них і понад 30 тис. автоматних патронів, упакованих в цинки.\r\nВсі боєприпаси поліція вилучила, власник арсеналу затриманий.\r\nТриває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.\r\n\r\nСклад боєприпасів у гаражі. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 травня поліція виявила та вилучила арсенал зброї та боєприпасів в покинутому будинку в Мирнограді Донецької області.\r\nТакож СБУ виявила арсенал боєприпасів на території занедбаного дитячого табору в Луганській області. Раніше під Донецьком на горищі покинутого будинку знайшли арсенал боєприпасів.\r\nТакож СБУ вилучила арсенал боєприпасів у Рівненській області.\r\n