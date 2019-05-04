підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 травня 2019, субота, 10:45 20
Силові структури 2019-05-04T12:30:02+03:00
Українські Новини
НАБУ та ДБР прийшли з обшуками до фіскалів Львівської області

НАБУ та ДБР прийшли з обшуками до фіскалів Львівської області

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до окремих посадових осіб головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці НАБУ в Facebook.

Зазначається, що слідчі дії почалися за місцем їх роботи напередодні ввечері під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури.

Крім цього, обшуки проводяться в ряді компаній.

Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в рамках розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів з реального сектора економіки в готівку.

Попередня правова кваліфікація - ст 205 ч. 2, 364 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше НАБУ провело обшуки у гендиректора "Укроборонпрому" Букіна.

Перед цим НАБУ почало розслідувати оприлюднені журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" факти корупції в оборонній сфері. "Укроборонпром" назвав "некоректними" оприлюднені дані про відкати Гладковського.

Пізніше НАБУ відкрило ще одну справу за розкрадання в "Укроборонпромі".

Більше новин про: НАБУ ДФС ДФС України Обшук ДБР

Архів
Новини
Склад боєприпасів у гаражі.
Під Черніговом військовий пенсіонер зберігав в гаражі склад боєприпасів 12:17
Поліція почала розслідувати спалення автомобіля секретаря Рівненської міськради 12:06
Під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося 11:45
Львів святкує 763-річчя 11:45
Кличко в США взяв участь у благодійному вечорі на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі 11:14
більше новин
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018 11:39
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень 11:38
більше новин
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok