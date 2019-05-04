НАБУ та ДБР прийшли з обшуками до фіскалів Львівської області

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до окремих посадових осіб головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці НАБУ в Facebook.

Зазначається, що слідчі дії почалися за місцем їх роботи напередодні ввечері під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури.

Крім цього, обшуки проводяться в ряді компаній.

Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в рамках розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів з реального сектора економіки в готівку.

Попередня правова кваліфікація - ст 205 ч. 2, 364 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше НАБУ провело обшуки у гендиректора "Укроборонпрому" Букіна.

Перед цим НАБУ почало розслідувати оприлюднені журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" факти корупції в оборонній сфері. "Укроборонпром" назвав "некоректними" оприлюднені дані про відкати Гладковського.

Пізніше НАБУ відкрило ще одну справу за розкрадання в "Укроборонпромі".