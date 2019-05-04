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04 травня 2019, субота, 08:45 24
Суспільство 2019-05-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Вміти пити погано: Супрун розвінчала основні міфи про алкоголь

Вміти пити погано: Супрун розвінчала основні міфи про алкоголь

Алкогольні напої Фото: МариМедиа
Алкогольні напої Фото: МариМедиа

Наслідки впливу алкоголю на організм людини незворотні.

Про це в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Також чиновниця розвінчала основні міфи про вживання спиртних напоїв.

Алкоголь не рятує від депресії.

Супрун зазначає, що непитущі і алкоголіки мають приблизно однакові шанси розвинути депресію - 70% і 80% відповідно.

Вона зазначає, що люди можуть впасти в депресію-не через брак етилового спирту в крові, а через життєвій ситуації і брак спілкування з друзями. Важливо розрізняти причини і наслідки.

"Вміти пити" погано.

Якщо ви п’єте, і не п’янішаєте, значить, ваші ферменти алкогольдегідрогенази вправно руйнують алкоголь. Тим часом людина продовжує “накидуватися”, бо не відчуває сп’яніння і гадає, що все під контролем. Але спирт в печінці стає оцтовим альдегідом — сполукою також токсичною для організму. І руйнувати його мають уже інші ферменти, які можуть діяти повільно. Краще “не вміти пити”, тобто мати малоефективні алкогольдегідрогенази і рано спинятися. 

Як би ми не старалися пити "помірно", алкоголь діє на кожну клітину тіла і їй шкодить. Алкоголь збільшує ризик деменції, раку підшлункової, стравоходу, печінки, прямої кишки, молочної залози. Люди, які надмірно вживають алкоголь, мають більш високі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Крім цього, алкоголь погіршує поглинання вітамінів кишечником.

Алкоголь не подовжує життя

Навпаки. Преса та блоги поширюють міф, начебто кава та алкоголь подовжують життя -— довгожителі п’ють і те, і те.  Але це викривлення та перекручування інформації. Ровесники століття з чаркою та філіжанкою просто мають хороші гени, та, ймовірно, інші бонуси буття. 

Не поєднуйте каву та алкоголь

Це офіційна заборона, на додачу до того, що алкоголь шкідливий. 

В разі похмілля кава допомагає не усім.  З іншого боку, кофеїн допомагає подолати абстинентний синдром, тобто якщо людина пила і раптом вирішила зав’язати.  Крім цього, кава істотно знижує ризик раку печінки, особливо в людей, що перехворіли на гепатит С і зловживають алкоголем, але якщо вони вже не п’ють. 

Мозок жінок та чоловіків реагує на алкоголь по-різному

У жінок, що страждають на алкоголізм, в мозкові суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь в чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків. 

Також науковці вважають, що мозок жінок більш вразливий до пошкодження алкоголем. 

Алкоголь погіршує здатність міркувати логічно та раціонально

Часто при цьому активується ризикова сексуальна поведінка, тобто незахищений секс з випадковими партнерами.  З іншого боку, падіння тиску через сильну інтоксикацію подекуди робить ерекцію неможливою, а алкоголізм вважають предиктором (точним передвісником) сексуальних негараздів.  Пам’ятайте про це.

Алкоголь змінює роботу генів, залучених в обмін холестерину, підтримання цілісності судин, нейропластичності, та рецепторів нейромедіаторів.

Ці зміни називаються епігенетичні, тобто поверх генів нанесли мітки, які змінили активність генів. Досить часто епігенетичні зміни тривалі і навіть можуть передаватися наступним поколінням. Алкоголізм призвозводить до того, що гени запускають різні процеси — мозок гірше контролює поведінку, рівень холестерину та запальний фон в тілі зростають. Часто це поєднується із накопиченням вісцерального жиру — універсального покажчика ранньої смертності, особливо в чоловіків. 

Втім, епігенетичні зміни і запалення внаслідок алкоголізму та вісцерального ожиріння можна частково спинити завдяки фізичним навантаженням та відмови від алкоголю. 

Ніколи не сідайте за кермо, якщо випили. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння та підвищує ризики потрапити в аварію.

Нагадаємо, на Великдень виявили майже втричі більше п'яних водіїв, ніж на Різдво.

 

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