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29 апреля 2019, понедельник, 18:00 553
Силовые структуры 2019-04-29T20:00:02+03:00
Українські Новини
На Пасху выявили почти втрое больше пьяных водителей, чем на Рождество

На Пасху выявили почти втрое больше пьяных водителей, чем на Рождество

Полицейские выявили на протяжении прошедших суток, 28 апреля, 414 водителей, управлявших автомобилями, имея признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в общем за прошедшие сутки полицейские выявили 5 935 нарушений правил дорожного движения.

Среди них 620 - управление транспортным средством без соответствующих документов, также зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны 917 водителей.

По состоянию на 28 апреля на дорогах страны патрулировали 1 606 экипажей патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 435 обеспечивали безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве 12 апреля, на АЗС "ОККО" на Окружной дороге привязали к столбу пьяного виновника ДТП.

Тем временем, на Рождество Нацполиция выявила 159 пьяных водителей.

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