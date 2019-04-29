На Пасху выявили почти втрое больше пьяных водителей, чем на Рождество

Полицейские выявили на протяжении прошедших суток, 28 апреля, 414 водителей, управлявших автомобилями, имея признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения.\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в общем за прошедшие сутки полицейские выявили 5 935 нарушений правил дорожного движения.\r\nСреди них 620 - управление транспортным средством без соответствующих документов, также зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны 917 водителей.\r\nПо состоянию на 28 апреля на дорогах страны патрулировали 1 606 экипажей патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 435 обеспечивали безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве 12 апреля, на АЗС "ОККО" на Окружной дороге привязали к столбу пьяного виновника ДТП.\r\nТем временем, на Рождество Нацполиция выявила 159 пьяных водителей.