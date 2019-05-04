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04 травня 2019, субота, 08:15 28
Силові структури 2019-05-04T10:30:01+03:00
Українські Новини
Бойовики поранили воїнів ЗСУ і зазнали суттєвих втрат у відповідь

Бойовики поранили воїнів ЗСУ і зазнали суттєвих втрат у відповідь

Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

Минулої доби бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, з них 9 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 4 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - наголосили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 17 разів обстріляли позиції ОС: 4 рази з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу міста Авдіївка.

Тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новотроїцьке; 5 разів з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка.

Із 82 мм мінометів - поблизу населеного пункту Березове; з озброєння бойових машин піхоти - поблизу населеного пункту Павлопіль.

Тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населених пунктів Пищевик, Лебединське та Миколаївка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українскі позиції були обстріляні чотири рази: з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Новолуганьке.

Із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - біля населеного пункту Майорськ; із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Шуми.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох - поранено.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка.

Із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Лебединське.

Втрат серед військовослужбовців ОС немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворга уточнюються", - йдеться у звіті.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

Тим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.

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