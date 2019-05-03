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03 травня 2019, пʼятниця, 23:18 15
Силові структури 2019-05-04T00:45:02+03:00
Українські Новини
В Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим

В Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим

У Черкаській виправній колонії № 62 на Великдень, 28 квітня, стався бунт засуджених. Був введений режим особливих умов. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

Так, повідомляється, що 28 квітня під час проведення вечірньої перевірки засуджених у колонії окремі засуджені проявили групову непокору законним вимогам адміністрації, напали і завдали працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наголошується, що один з потерпілих працівників установи госпіталізований до лікарні у тяжкому стані. В зазначеному інциденті взяли участь близько 30 засуджених.

"За результатами проведення обшуку було вилучено низку заборонених речей та предметів. Під час проведення зазначених заходів спеціальні засоби і фізична сила до засуджених не застосовувалися. Зараз оперативна обстановка в закладі керована, адміністрацією проводяться відповідні режимні заходи для її підтримки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у російській колонії в Омську в'язні влаштували бунт, під час якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, приниження і побиття.

Також у Венесуелі в'язні влаштували бунт в поліцейській ділянці, загинули 68 людей.

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