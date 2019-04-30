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30 апреля 2019, вторник, 23:56 578
Происшествия 2019-04-30T23:56:30+03:00
Українські Новини
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие

В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие

В Черкассах в колонии №62 произошел конфликт между заключенными, который перерос в бунт. Об этом сообщает "Прочерк". 

По информации собственных источников издания, бунт произошел на Пасху. Во время ночного пересчета осужденных между заключенными произошел конфликт, началась драка. По предварительной информации, в бунте приняли участие 12 человек. 

Успокоить заключенных пытались сотрудники исправительной колонии, однако четверо пострадали, одного из них госпитализировали.

Напомним, в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.

В Венесуэле заключенные устроили бунт в полицейском участке, погибли 68 человек.

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