В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие

В Черкассах в колонии №62 произошел конфликт между заключенными, который перерос в бунт. Об этом сообщает "Прочерк". \r\nПо информации собственных источников издания, бунт произошел на Пасху. Во время ночного пересчета осужденных между заключенными произошел конфликт, началась драка. По предварительной информации, в бунте приняли участие 12 человек. \r\nУспокоить заключенных пытались сотрудники исправительной колонии, однако четверо пострадали, одного из них госпитализировали.\r\nНапомним, в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.\r\nВ Венесуэле заключенные устроили бунт в полицейском участке, погибли 68 человек.