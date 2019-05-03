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  • Голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів
03 травня 2019, пʼятниця, 19:55 12
Політика 2019-05-03T21:30:02+03:00
Українські Новини
Голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів

Голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів

Голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко задекларував 991 170 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в декларації, зарплата Чорноіваненко становла 641 170 гривень, дохід від відчуження рухомого майна – 350 000 гривень.

Його дружина Галина Черноіваненко задекларувала зарплату за основним місцем роботи – 45 180 гривень.

Він задекларував готівкою 180 000 гривень і 66 000 доларів, його дружина 6 000 доларів.

Чорноіваненко не зберігає кошти на депозитах у банках.

У власності Чорноіваненко є квартира площею 106,7 кв. м у Кропивницького та 4 земельні ділянки (100, 1 000, 5 100, 600 кв. м), у його дружини квартира площею 49,1 кв.м в Новомиргороді Кіровоградської області.

Також він задекларував дачний будинок площею 100 кв. м у Новомиргороді Кіровоградської області як об'єкт незавершеного будівництва.

Черноіваненко і його дружина не володіють транспортними засобами.

Як повідомляли Українські Новини, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував 2 954 541 гривню доходів за 2018 рік.

Тим часом Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.

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