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03 травня 2019, пʼятниця, 19:24 76
Життя 2019-07-15T04:08:34+03:00
Українські Новини
Фото дня: у центрі Івано-Франківська пройшла яскрава театральна хода

Фото дня: у центрі Івано-Франківська пройшла яскрава театральна хода

Театральна хода в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua
Театральна хода в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua

Сьогодні, 3 травня в рамках відкриття міжнародного фестивалю "Карпатський простір" у центрі Івано-Франківська пройшла театральна хода.

Учасники ходи пройшли з Вічевого майдану до головній сцені фестивалю на площі Івана Франка, пише "Фіртка".

Франківців вітали артисти Київської естрадно-циркової академії, клубу історичної реконструкції "Норман", естрадно-духовий оркестр та мажоретки Калуського коледжу культури і мистецтв, театру "Воскресіння", DJ Sky.

Театральне ходу в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.uaТеатральна хода в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua

Також відбувся автопробіг ретрокарів.

Автопробіг у Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.uaАвтопробіг в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua

Як повідомляли Українські Новини, Львів День міста святкує в стилі ретро. У Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького відбувся музичний флешмоб за участю оркестру, в якому взяли участь близько 100 осіб.

Також на Волині відкрився масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки.

Раніше 407 львівських бандуристів встановили рекорд України одночасно зігравши музику на вірші Шевченка. Крім того, у Тернополі відбулося наймасовіше виконання пісні про сонце.

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