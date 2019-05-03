Фото дня: у центрі Івано-Франківська пройшла яскрава театральна хода

Сьогодні, 3 травня в рамках відкриття міжнародного фестивалю "Карпатський простір" у центрі Івано-Франківська пройшла театральна хода.\r\nУчасники ходи пройшли з Вічевого майдану до головній сцені фестивалю на площі Івана Франка, пише "Фіртка".\r\nФранківців вітали артисти Київської естрадно-циркової академії, клубу історичної реконструкції "Норман", естрадно-духовий оркестр та мажоретки Калуського коледжу культури і мистецтв, театру "Воскресіння", DJ Sky.\r\n\r\n\r\n\r\nТеатральна хода в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua\r\nТакож відбувся автопробіг ретрокарів.\r\nАвтопробіг в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Львів День міста святкує в стилі ретро. У Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького відбувся музичний флешмоб за участю оркестру, в якому взяли участь близько 100 осіб.\r\nТакож на Волині відкрився масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки.\r\nРаніше 407 львівських бандуристів встановили рекорд України одночасно зігравши музику на вірші Шевченка. Крім того, у Тернополі відбулося наймасовіше виконання пісні про сонце.