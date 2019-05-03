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03 травня 2019, пʼятниця, 18:40 8
Силові структури 2019-05-03T20:00:03+03:00
Українські Новини
Бойовики поранили двох військових ЗСУ на Донбасі

Бойовики поранили двох військових ЗСУ на Донбасі

Бойовики 16 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 16 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 13 раз обстріляв позиції українських підрозділів: тричі із 120 і 82-милиметровых мінометів і великокаліберних кулеметів - поблизу Авдіївки; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів - біля Новотроїцького; з озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів - поблизу Гнутово; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - близько Мар'їнки; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля Лебединського; двічі з автоматичних гранатометів станкових - в районі Широкіно і Пищевика; двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв позиції ООС: 82 мм мінометів і автоматичних гранатометів станкових - близько Золотого-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у Новолуганского; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

На провокації бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

Тим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.

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