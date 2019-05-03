Бойовики поранили двох військових ЗСУ на Донбасі

Бойовики 16 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог 16 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 13 раз обстріляв позиції українських підрозділів: тричі із 120 і 82-милиметровых мінометів і великокаліберних кулеметів - поблизу Авдіївки; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів - біля Новотроїцького; з озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів - поблизу Гнутово; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - близько Мар'їнки; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля Лебединського; двічі з автоматичних гранатометів станкових - в районі Широкіно і Пищевика; двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - поблизу Павлополя.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв позиції ООС: 82 мм мінометів і автоматичних гранатометів станкових - близько Золотого-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у Новолуганского; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Шуми.\r\nВнаслідок обстрілу двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.\r\nНа провокації бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.\r\nТим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.