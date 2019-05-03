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03 травня 2019, пʼятниця, 16:24 21
Транспорт 2019-05-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні в період виборів майже на третину впали продажі нових авто

В Україні в період виборів майже на третину впали продажі нових авто

У квітні 2019 року, перед виборами, другий тур яких пройшов 21 квітня, порівняно з квітнем 2018 року продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 28% до 858 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Квітневий попит на нові комерційні автомобілі в Україні зменшився на 28% і склав 858 машин. Найкращий результат місяці показала французька марка Renault, 220 нових автомобілів які поповнили український парк вантажних та спецавтомобілів. При цьому Renault поліпшила свій результат річної давності на 15 відсотків", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, на третину відносно квітня 2018 року, збільшивши реалізацію своїх комерційних автомобілів, друге місце в рейтингу марок зайняв Fiat – 129 нових машин.

Mercedes-Benz посів третє місце з результатом 60 зареєстрованих авто.

Порівняно з торішнім квітнем реєстрації автомобілів цієї марки збільшилися на 62%.

На четвертому місці Ford з падінням реалізації на 66% до 54 штук.

Замикає ТОП-5 квітневого ринку нових комерційних авто – Volkswagen, в заліку якого 50 українських реєстраційних номерів (-34% до квітня 2018 року).

Найбільшими втратами в цьому сегменті автомобільного ринку відзначилася марка Citroen, яка займала роком раніше перший рядок рейтингу.

Знизивши щодо торішнього квітня реалізацію своїх машин майже в 9 разів, Citroen опустився на десяте місце рейтингу.

Всього за чотири місяці 2019 року в Україні було поставлено на облік 3 398 комерційних автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 року порівняно з лютим 2018 року продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 18% до 754 одиниць.

Порівняно з минулим роком попит на електромобілі в Україні зріс у 2,3 разу.

Тим часом на українському ринку з'явиться іранський автомобіль.

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