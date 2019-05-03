ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А"

Збройні сили почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні ми приступаємо до державного випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Це дуже необхідний комплекс для ЗС України, який на 30-40% підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним та ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів", - сказано в ньому.\r\nВ цьому комплексі немає жодної деталі з Росії.\r\nВін складається тільки з деталей, вироблених в Україні або поставлених західними країнами.\r\nПісля успішного завершення цих випробувань комплекс буде прийнятий на озброєння і почнеться його серійне виробництво.\r\nКомплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Фото: Міноборони\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні створили нову БТР-3КШ для управління підрозділами в бою.\r\nВ цьому році армія отримає сотні одиниць нового та модернізованого озброєння.\r\nРаніше в Генштабі визнали недостачу укомплектованості військовою технікою та озброєнням.\r\nТим часом, під Одесою успішно випробували крилату ракету "Нептун".\r\nТакож ЗСУ отримають нові броньовики "Барс-8".\r\n.