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03 травня 2019, пʼятниця, 15:29 26
Силові структури 2019-05-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А"

ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А"

Комплекс управління вогнем артилерії
Комплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Фото: Міноборони

Збройні сили почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми приступаємо до державного випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Це дуже необхідний комплекс для ЗС України, який на 30-40% підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним та ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів", - сказано в ньому.

В цьому комплексі немає жодної деталі з Росії.

Він складається тільки з деталей, вироблених в Україні або поставлених західними країнами.

Після успішного завершення цих випробувань комплекс буде прийнятий на озброєння і почнеться його серійне виробництво.

Комплексауправления вогнем артилеріїКомплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, в Україні створили нову БТР-3КШ для управління підрозділами в бою.

В цьому році армія отримає сотні одиниць нового та модернізованого озброєння.

Раніше в Генштабі визнали недостачу укомплектованості військовою технікою та озброєнням.

Тим часом, під Одесою успішно випробували крилату ракету "Нептун".

Також ЗСУ отримають нові броньовики "Барс-8".

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