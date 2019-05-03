Частина океанів прилетіла на Землю з космосу на кометах і астероїдах, - вчені

Вода покриває майже три чверті поверхні нашої планети, проте вчені досі точно не знають, звідки вона взялася - і чому її так багато. За однією з версій, коли Земля тільки формувалася і була ще дуже молодою планетою, воду поступово виділяли насичені водою мінерали. За іншою, якусь частину її могли занести на нашу планету комети і астероїди, повідомляє "Російська служба BBC".

Хіміки з Університету Арізони щойно знайшли підтвердження другої теорії. Вони виявили воду - багато води - в зразках породи з кам'яного астероїда Ітокава, який до останнього часу вважався абсолютно "сухим".

Згідно з їхніми підрахунками, за мільярди років існування нашої планети астероїди, подібні Ітокаві, могли занести на Землю приблизно половину всієї води, що становить Світовий океан. Або, якщо бути точним, близько 700 млрд мегатонн - загальна кількість води на планеті оцінюється в 1,4 секстильйонів літрів (в запису секстильйонів - 21 нуль після одиниці).

"Ми з вами живемо в "блакитний точці космосу" - на планеті, багатою водою і органічними сполуками, які роблять можливим існування життя. Ми не знаємо жодної іншої подібної планети. І моя головна мета - відповісти на питання, як так вийшло", - пояснює професор Університету Арізони і один з авторів дослідження Метрайе Боз.

Ітокава - перший і поки єдиний астероїд, склад якого вдалося детально вивчити. Однак цього досить, щоб не без підстави припустити: астероїди, комети та інші небесні прибульці з космосу внесли істотний внесок у формування земних океанів.

"Ми виявили, що в досліджених зразках куди більше води, ніж в середньому містять небесні тіла в межах нашої Сонячної системи", - заявив другий співавтор роботи Цзінь Цзілян.

У 2005 році японський зонд "Хаябуса" провів три тижні на орбіті Ітокави - який, як прийнято вважати, виник в ході зародження Сонячної системи. Потім апарат приземлився на поверхню астероїда, взяв там зразки грунту, а в 2010 році доставив їх назад на Землю.

Ітокава складається переважно з мінералів, багатих кремнієм, і належить до одного з найбільш поширених типів астероїдів в Сонячній системі. Вчені вважають, що він відколовся від більшого об'єкту в результаті зіткнення з іншим небесним тілом.

Зараз в космосі працює інший японський космічний зонд, "Хаябуса-2". У вересні минулого року, через три з половиною роки після запуску, він досяг своєї мети, долетівши до астероїда Рюгу, який за формою нагадує дзигу.

Вивчивши астероїд, зонд вистрілив в нього мідним стрижнем, оснащеним зарядом вибухівки, відійшов на безпечну відстань і підірвав заряд. Зібрані зразки грунту, що утворилися під час вибуху, ще належить доставити на Землю для вивчення.

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