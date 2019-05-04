Грози, похолодання і спека: синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень

Травень дебютував в Україні циклоном, який приніс рясні дощі, холодний вітер, низьку температуру повітря і вже забуті сірі хмари. Однак атмосферні фронти і надалі зумовлять переважно вологу погоду в Україні. Дощі випадатимуть періодично, місцями з грозами.

Про це повідомила у своєму метеоблоге синоптик Наталка Діденко.

За її словами, оскільки характер процесів вже ближче до літа, то й опади не будуть тривалими, а чергуватимуться з проясненнями.

"Дощі швидше торкнуться західних областей, півночі і значної частини центральних областей. Південь і схід України отримають значно більше сонячних прояснень", - написала вона.

У поминальну неділю, 5 травня, очікуються дощі на заході, півночі, у Вінницькій та Одеській. На решті території України суттєві опади малоймовірні.

Температура повітря до кінця тижня підвищиться і протягом дня становитиме + 12 + 18 градусів, у південній частині та на сході + 17 + 23 градуси.

На наступному тижні, 6-8 травня, в Україні передбачається чергова порція похолодання - температура повітря знизиться до + 10 + 15 градусів, лише на півдні ще буде на 2-4 градуси тепліше. Волога погода з періодичними проясненнями буде домінувати.

В Києві кінець поточного тижня відзначиться періодичними, переважно невеликими дощами. Температура повітря після істотного похолодання 1 травня буде зростати і досягне протягом 3-5 травня + 15 + 19 градусів.

З понеділка, 6 травня, у столиці знову похолодає - максимальна денна температура повітря становитиме + 10 + 13 градусів. З 9 травня знову почнеться потепління, яке вже досягне недавніх +18 +23 градусів.

"Така погода з коливаннями атмосферного тиску і температури повітря може запаморочити голови і вплинути на судинну систему, тому саме час зайнятися профілактикою свого здоров'я", - попередила синоптик.

Джерело: met.fu-berlin.de

Як повідомляли Українські Новини, Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

Тим часом, на вихідних погода в Україні зіпсується: пройдуть грози, шквали та зливи.