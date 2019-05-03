Прокурор Донецької області зареєстрований в кімнаті гуртожитку і їздить на машині дружини

Прокурор Донецької області Євген Бондаренко задекларував 686 777 гривень доходів за 2018 рік.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Всі доходи прокурора склала його зарплата.

Його дружина Олена Бондаренко задекларувала 532 624 гривні доходу від підприємницької діяльності і 707 940 гривень від продажу нерухомості.

Автомобіля у прокурора немає, він користується належить дружині автомобілем TOYOTA RAV4 2016 року випуску.

У власності прокурора житла немає, він володіє земельною ділянкою площею 1 тис. кв. м в селі Сеньківка Бориспільського району Київської області та орендує квартиру 33,1 кв. м в Маріуполі Донецької області.

Бондаренко з дружиною і дочкою зареєстровані в кімнаті 15 кв. м в гуртожитку в Києві і декларують користування належить третім особам квартирою 79,4 кв. м в Борисполі Київської області.

Дружині прокурора належать земділянку 1,230 тис. кв. м в Воропаеве Вишгородського району Київської області та 1,854 тис. кв. м у Тарасівці Бориспільського району Київської області.

Дочки прокурора належить квартира 38,7 кв. м у Вишгороді Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, у прокурора Запорізької області Романова у декларації вказано мільйон гривень і яхта, але немає машини.

А військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік.