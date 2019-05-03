На окупованих територіях Донбасу виник дефіцит ліків через скасований російський гумконвой

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що дефіцит ліків виник у медичних установах на окупованих територіях Донбасу через скасування Росією запланованого до травневих свят так званого гуманітарного конвою.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута передають Українськi Новини.

"Через скасування гуманітарного конвою, який РФ зазвичай відправляла до травневих свят, виник критичний дефіцит ліків у цивільних медичних закладах, що загрожує катастрофічними наслідками для певної категорії хворих", - повідомив він.

При цьому, за даними розвідки, російські військові отримують необхідний обсяг ліків.

Як повідомляли Українські Новини, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що Росія активізувала зусилля щодо примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".