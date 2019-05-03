"Укроборонпром" вимагає 100 млн доларів з бюджету

Державний концерн "Укроборонпром" розділив 2,8 мільярда гривень (за курсом НБУ на 1 січня це трохи більше 100 мільйонів доларів), закладених у бюджеті на 2019 рік на підтримку концерну, між власними заводами. Про це йдеться в проекті плану використання бюджетних грошей на 2019 рік, який концерн запропонував уряду. Документ оприлюднив проект "Марлін", передає "Економічна правда".\r\nПереважно гроші запропоновані на підтримку авіаційної галузі. \r\nБільшу половину коштів – 1,42 млрд гривень – передбачено для Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес" ім. академіка О. Г. Івченка, яке спеціалізується на газотурбінних двигунах для авіації.\r\n800 млн гривень – для флагмана літакобудування ДП "Антонов".\r\n370 млн гривень – для Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. \r\nЗначна сума зарезервована для Миколаївського суднобудівного заводу – 74,15 млн гривень.\r\nХарактерно, що в списку на отримання бюджетних коштів є ряд підприємств, які "Укроборонпром" запропонував на продаж, як такі, що вже занепали і не виробляють товарів чи не надають послуг для оборонно-промислового комплексу. Проте, не були виставлені на продаж. Зокрема мова йде про:\r\nКиївський державний завод "Буревісник" – 7,2 млн грн;\r\nСпеціальне конструкторське бюро "Молнія" – 6 млн грн;\r\nЗміївський ремонтний енергомеханічний завод – 5 млн грн;\r\nНауково-дослідний інститут "Буран" – 4,8 млн грн;\r\nЦентральне конструкторське бюро "Ізумруд" – 4 млн грн;\r\nУкраїнський радіотехнічний інститут– 3 млн грн;\r\nСпеціальне конструкторське бюро "Спектр" – 2, 7 млн грн;\r\nЛьвівський науково-дослідний радіотехнічний інститут – 800 тис грн;\r\nКонструкторське бюро лазерної техніки – 50 тис. грн.\r\nТаким чином у концерні хочуть перенаправити кошти з бюджету на ті підприємства, які вже не несуть користі для армії, і які держава не продає. \r\nТакож у списку на отримання бюджетних коштів є підприємства, менеджмент яких фігурує у гучних корупційних скандалах. Це ПАТ "Завод "Маяк", виробник мінометів "Молот" на який заклали 18 млн гривень. Хоча раніше проект "Марлін" повідомляв, що цехи виробника "Маяку" зайняла приватна фірма через багатомільйонні борги.\r\nКонструкторське бюро "Артилерійське озброєння" отримає 1,7 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром".\r\nКабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петро Порошенко.