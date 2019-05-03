"Укроборонпром" вимагає 100 млн доларів з бюджету

Державний концерн "Укроборонпром" розділив 2,8 мільярда гривень (за курсом НБУ на 1 січня це трохи більше 100 мільйонів доларів), закладених у бюджеті на 2019 рік на підтримку концерну, між власними заводами. Про це йдеться в проекті плану використання бюджетних грошей на 2019 рік, який концерн запропонував уряду. Документ оприлюднив проект "Марлін", передає "Економічна правда".

Переважно гроші запропоновані на підтримку авіаційної галузі.

Більшу половину коштів – 1,42 млрд гривень – передбачено для Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес" ім. академіка О. Г. Івченка, яке спеціалізується на газотурбінних двигунах для авіації.

800 млн гривень – для флагмана літакобудування ДП "Антонов".

370 млн гривень – для Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Значна сума зарезервована для Миколаївського суднобудівного заводу – 74,15 млн гривень.

Характерно, що в списку на отримання бюджетних коштів є ряд підприємств, які "Укроборонпром" запропонував на продаж, як такі, що вже занепали і не виробляють товарів чи не надають послуг для оборонно-промислового комплексу. Проте, не були виставлені на продаж. Зокрема мова йде про:

Київський державний завод "Буревісник" – 7,2 млн грн;

Спеціальне конструкторське бюро "Молнія" – 6 млн грн;

Зміївський ремонтний енергомеханічний завод – 5 млн грн;

Науково-дослідний інститут "Буран" – 4,8 млн грн;

Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" – 4 млн грн;

Український радіотехнічний інститут– 3 млн грн;

Спеціальне конструкторське бюро "Спектр" – 2, 7 млн грн;

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут – 800 тис грн;

Конструкторське бюро лазерної техніки – 50 тис. грн.

Таким чином у концерні хочуть перенаправити кошти з бюджету на ті підприємства, які вже не несуть користі для армії, і які держава не продає.

Також у списку на отримання бюджетних коштів є підприємства, менеджмент яких фігурує у гучних корупційних скандалах. Це ПАТ "Завод "Маяк", виробник мінометів "Молот" на який заклали 18 млн гривень. Хоча раніше проект "Марлін" повідомляв, що цехи виробника "Маяку" зайняла приватна фірма через багатомільйонні борги.

Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" отримає 1,7 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром".

Кабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петро Порошенко.