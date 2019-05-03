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03 травня 2019, пʼятниця, 12:35 67
Події 2019-05-03T12:45:04+03:00
Українські Новини
57 бійців Нацгвардії госпіталізовані з розладом травлення у Львові

57 бійців Нацгвардії госпіталізовані з розладом травлення у Львові

57 бійців Національної гвардії госпіталізовані 29-30 квітня з розладом травлення у Львові. Про це йдеться в повідомленні групи інформації і комунікації Західного територіального управління Національної гвардії України, передають Українські Новини.

29 квітня в медичний пункт військової частини 4114 звернулося 27 військовослужбовців зі скаргами на погане самопочуття, з ознаками розладу травлення.

Для забезпечення своєчасного і повноцінного лікування всі військовослужбовці, у яких виявлені ознаки розладу травлення, були відправлені у військовий госпіталь в місто Золочів (Львівська область).

наступного дня для локалізації можливої інфекції в госпіталь були відправлені ще 30 військовослужбовців з ймовірними ознаками.

Напередодні майже всі військовослужбовці перебували на службі по охороні громадського порядку в місті Львові, до деяких приїжджали родичі.

Наголошується, що всі продукти харчування, що надходять на забезпечення військової частини, проходять вхідний контроль і їх якість підтверджується супровідними документами.

"В їдальні військової частини харчується понад 300 осіб, тому говорити про те, що військовослужбовці з'їли неякісні продукти харчування в їдальні поки немає підстав", - йдеться в повідомленні.

В їдальні військової частини були відібрані проби харчових продуктів, готової їжі, змиви та інше.

Результати будуть відомі найближчим часом.

За даним фактом призначено службове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у Луганську отруїлися 20 російських військових.

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