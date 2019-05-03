У Львові повідомили про замінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів

Невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nІнформація надійшла в поліцію на електронну пошту.\r\nГотелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцька, Галицька, Звенигородська і на пр. Свободи.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, церква в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.