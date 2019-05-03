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03 травня 2019, пʼятниця, 12:19 17
Події 2019-05-03T12:34:33+03:00
Українські Новини
У Львові повідомили про замінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів

У Львові повідомили про замінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів

Невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцька, Галицька, Звенигородська і на пр. Свободи.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, церква в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.

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