У Львові повідомили про замінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів

Невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцька, Галицька, Звенигородська і на пр. Свободи.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

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