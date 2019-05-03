Трьох обвинувачених у замаху на координатора "С14" Мазура відпустили

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області відпустив з-під варти 3 обвинувачених у замаху на координатора націоналістичної організації "С14" Сергія Мазура.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

Наголошується, що до суду надійшла справа за обвинуваченням 3 осіб у вчиненні закінченої замаху на замовне умисне вбивство способом, небезпечним для життя і з корисливих мотивів, а також за звинуваченням у носінні, зберіганні, придбанні боєприпасів, вибухових пристроїв.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження стосовно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 травня.

Обвинувальний акт у зазначеній кримінальній справі 25 квітня надійшов до суду з клопотанням прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно зазначених обвинувачених.

26 квітня під час підготовчого судового засідання (в останній робочий день перед закінченням терміну дії запобіжного заходу) стороною захисту було заявлено відвід прокурорам, який не був задоволений.

При цьому суд відмовив прокурору в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинувачених.

Суд постановив відпустити їх під цілодобовий домашній арешт із застосуванням засобів електронного контролю строком на 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, слідство вважає, що замах на батька координатора "С14" вчинили через діяльність його сина.

Раніше суд заарештував підозрюваних у підготовці замаху на координатора "С14" Мазура і пораненні його батька. Однак суд відпустив 5-го підозрюваного у підготовці замаху на координатора "С14" Мазура.

Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.