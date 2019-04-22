Дело о покушении на координатора С14 Мазура передали в суд

Прокуратура передала в суд дело о покушении на координатора националистической организации С14 Сергея Мазура и ранении его отца в Борисполе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Ночью 10 октября 2018 примерно в 0:30 в квартире координатора националистической организации С14 в Борисполе Киевской области прогремел взрыв. Во время досудебного расследования были установлены лица, причастные к указанному преступлению. Ими оказались два уроженца Черниговской области и житель Борисполя. Как установлено в ходе расследования, обвиняемые пытались совершить умышленное убийство по заказу активиста", - сказано в нем.

Для этого они бросили гранату в окно дома, где жил Мазур.

Координатора С14 не было дома, но от взрыва пострадал его отец.

Все 3 задержанных прокуратурой обвиняются в совершении оконченного покушения на умышленное убийство, а также в ношении, хранении, приобретении боевых припасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

В настоящее время обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Українськi Новини, следствие считает, что покушение на отца координатора С14 совершили из-за деятельности его сына.

Ранее суд арестовал подозреваемых в подготовке покушения на координатора С14 Мазура и ранении его отца. Однако суд отпустил 5-го подозреваемого в подготовке покушения на координатора С14 Мазура.