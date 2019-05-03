У втікача екс-прем'єра Лазаренка помер батько в Україні

Батько екс-прем'єр-министа України Павла Лазаренка Іван Трифонович помер, не дочекавшись зустрічі зі своїм сином. Йому було 94 роки.

Про це журналістка Валентина Іванова написала в Facebook, повідомляють Українські Новини.

Також повідомляється, що Івана Лазаренка поховали 2 травня в його рідному селі Карпівка під Кривим Рогом.

"Сьогодні (2 травня, - прим. ред.) поховали Івана Трифоновича Лазаренка. Дар'я Яківна пішла кількома роками раніше... Світла пам'ять батькам і глибокі співчуття синам..." - написала Іванова.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура заявляє, що США обіцяють передати Україні більшу частину конфіскованих коштів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.

Генеральна прокуратура заявляє, що керівники правоохоронних органів часів президентства Віктора Януковича вивезли з України значну частину з 30 тис. томів справи колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка перед початком Революції гідності восени 2013 року.