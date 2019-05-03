За квітень квартири на первинному ринку в Києві здорожчали на 1,9%

Квартири в столиці продовжують дорожчати - у квітні порівняно з березнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 1,9%, або на 458 гривень до 25 051 гривні\/кв. м.\r\nПро це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, на житло економ-класу в березні середня ціна знизилася на 0,04% до 19 927 гривень\/кв. м, комфорт-класу - зросла на 2,2% до 23 241 гривні\/кв. м.\r\nВ бізнес-класі ціна знизилася на 1,3% до 37 053 гривень\/кв. м, а в преміум-класі - зросла на 2,5% до 57 732 гривень\/кв. м.\r\nТакож повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському районі - 18% від загальної кількості, у Дарницькому та Солом'янському – по 14%, у Шевченківському районі – 13%, у Печерському – 12%.\r\nМенша кількість новобудов пропонувалася у Дніпровському районі - 7%, у Святошинському та Подільському – 6%, в Оболонському та Деснянському районах – по 5%.\r\nВ квітні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 5 житлових комплексах.\r\nПрипинені продажу в 2 об'єктах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, січні-березні ціни на квартири на первинному ринку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%.\r\nТакож зростає вартість оренди житла.