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23 апреля 2019, вторник, 06:00 608
Экономика 2019-04-23T06:00:02+03:00
Українські Новини
Цены на квартиры подскочили уже на 5-10% с начала года

Цены на квартиры подскочили уже на 5-10% с начала года

Жилье. Фото: aif.ru
Жилье. Фото: aif.ru

За первые три месяца (I квартал) 2019 года цены на квартиры на первичном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Так, сообщается, что за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,3 %, на вторичном - на 7,7%.

А стоимость двухкомнатных квартир на первичном рынке повысилась на 4,8%, на вторичном – 11,9%.

Также, что касается стоимости трехкомнатных квартир, они подорожали на первичном рынке на 9,6%, на вторичном - на 10,8%.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве уменьшается предложение квартир на "вторичке". В январе по сравнению с декабрем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 4,1% до 15 429 квартир.

Тем временем, самой дорогой из проданных в январе квартир в Киеве стали апартаменты на Мазепы за $1,7 млн.

Также в Киеве подскочила стоимость аренды квартир: в каких районах искать жилье дешевле

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