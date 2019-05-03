У SpaceX визнали, що космічна капсула Dragon знищена

Космічна капсула Crew Dragon, яку повинні були використовувати у першому пілотованому орбітальному польоті космічного корабля SpaceX, була повністю знищена під час недавніх випробувань. Про це повідомила в четвер, 2 травня, компанія Ілона Маска SpaceX, передає Радіо Свобода.

Причина аварії досі залишається невідомою.

Капсула Crew Dragon, на якій компанія Ілона Маска SpaceX збирається відправляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була серйозно пошкоджена в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Капсула була охоплена полум'ям після нештатної ситуації. За словами очевидців, дим з випробувальної майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді було видно здалеку.

Нагадаємо, вогневі випробування космічного корабля Dragon SpaceX завершилися аварією у Флориді.

Раніше SpaceX успішно запустила свою найпотужнішу ракету Falcon Heavy із супутником.