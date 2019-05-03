У SpaceX визнали, що космічна капсула Dragon знищена

Космічна капсула Crew Dragon, яку повинні були використовувати у першому пілотованому орбітальному польоті космічного корабля SpaceX, була повністю знищена під час недавніх випробувань. Про це повідомила в четвер, 2 травня, компанія Ілона Маска SpaceX, передає Радіо Свобода.\r\nПричина аварії досі залишається невідомою.\r\nКапсула Crew Dragon, на якій компанія Ілона Маска SpaceX збирається відправляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була серйозно пошкоджена в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Капсула була охоплена полум'ям після нештатної ситуації. За словами очевидців, дим з випробувальної майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді було видно здалеку.\r\nНагадаємо, вогневі випробування космічного корабля Dragon SpaceX завершилися аварією у Флориді.\r\nРаніше SpaceX успішно запустила свою найпотужнішу ракету Falcon Heavy із супутником.