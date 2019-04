В ночь на 12 апреля SpaceX совершила первый коммерческий запуск своей тяжелой ракеты Falcon Heavy. Она успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-6A, а также приземлила все три ускорителя, которые вероятно будут использоваться в следующих пусках.

Старт 70-метровой ракеты состоялся с знаменитой стартовой площадке 39A на космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Отрыв от поверхности Земли состоялся в 1:36 по киевском времен, боковые ускорители отделились через 2,5 минуты и мягко сели в намеченных зонах приземления 1 и 2 (LZ-1 и LZ-2), а центральный блок проработал еще минуту и прибыл на беспилотный корабль Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

