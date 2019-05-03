підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 10:48 129
Фінанси 2019-05-03T13:15:04+03:00
Українські Новини
Курс покупки рубля зріс до 3,68 гривні за 10 рублів

Курс покупки рубля зріс до 3,68 гривні за 10 рублів

У п'ятницю, 3 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 2 травня зріс на 2 копійки і становить 3,68 гривні за 10 рублів.

У той же час, курс продажу впав на 3 копійки і становить 4,23 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4187 26,8010 29,4368 30,0258 3,68 4,23
Максимальний 26,5600 27,0000 29,6200 30,4000 4,02 5,00
Мінімальний 26,0000 26,7000 29,0000 29,8500 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві

Архів
Новини
Військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік 13:24
"Укроборонпром" вимагає 100 млн доларів з бюджету 13:02
Європейська бізнес асоціація підтримує своєчасний запуск ринку електроенергії 13:01
Після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився 13:00
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
більше новин
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація 19:42
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok