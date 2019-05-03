Курс покупки рубля зріс до 3,68 гривні за 10 рублів

У п'ятницю, 3 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 2 травня зріс на 2 копійки і становить 3,68 гривні за 10 рублів.

У той же час, курс продажу впав на 3 копійки і становить 4,23 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,4187 26,8010 29,4368 30,0258 3,68 4,23 Максимальний 26,5600 27,0000 29,6200 30,4000 4,02 5,00 Мінімальний 26,0000 26,7000 29,0000 29,8500 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.