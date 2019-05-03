Курс покупки рубля зріс до 3,68 гривні за 10 рублів

У п'ятницю, 3 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 2 травня зріс на 2 копійки і становить 3,68 гривні за 10 рублів.\r\nУ той же час, курс продажу впав на 3 копійки і становить 4,23 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,4187\r\n26,8010\r\n29,4368\r\n30,0258\r\n3,68\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,5600\r\n27,0000\r\n29,6200\r\n30,4000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,7000\r\n29,0000\r\n29,8500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nкурс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.