У січні-квітні держбюджет виконали з дефіцитом 0,9 млрд гривень

У січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.\r\nУ січні-квітні витрати на оборону, соціальний захист, обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю були профінансовані згідно розпису на підставі платіжних доручень.\r\nДефіцит державного бюджету склав 0,9 млрд гривень при затвердженому річному показнику в сумі 90,0 млрд гривень.\r\nДефіцит був профінансований за рахунок державних запозичень.\r\nНадходження від приватизації склали 190,7 млн гривень.\r\nДоходи державного бюджету за чотири місяці 2019 зросли на 18,2% р\/р до 322,6 млрд гривень.\r\nВони становили 95,7% від уточненої розписи.\r\nУ квітні була переглянута бюджетна розпис з-за надходження до бюджету прибутку НБУ в сумі 47,6 млрд гривень у квітні, а також заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями.\r\nУ той же час доходи загального фонду держбюджету були недовиконані.\r\nВони становили 93,2% від розпису на цей період.\r\nСеред причин недовиконання: менше сальдо доходів від ПДВ, зміцнення курсу гривні до долара, нижче очікуваних обсяги імпорту, прийняття нормативу розподілу чистого прибутку підприємств та дивідендів тільки 26 квітня (тому відповідні виплати в бюджет відбудуться у другому кварталі 2019).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у квітні різко збільшився.\r\nДержбюджету майже наполовину наповнюється за рахунок ОВДП.