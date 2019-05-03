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03 травня 2019, пʼятниця, 09:13 24
Економіка 2019-05-03T10:30:02+03:00
Українські Новини
У січні-квітні держбюджет виконали з дефіцитом 0,9 млрд гривень

У січні-квітні держбюджет виконали з дефіцитом 0,9 млрд гривень

У січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

У січні-квітні витрати на оборону, соціальний захист, обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю були профінансовані згідно розпису на підставі платіжних доручень.

Дефіцит державного бюджету склав 0,9 млрд гривень при затвердженому річному показнику в сумі 90,0 млрд гривень.

Дефіцит був профінансований за рахунок державних запозичень.

Надходження від приватизації склали 190,7 млн гривень.

Доходи державного бюджету за чотири місяці 2019 зросли на 18,2% р/р до 322,6 млрд гривень.

Вони становили 95,7% від уточненої розписи.

У квітні була переглянута бюджетна розпис з-за надходження до бюджету прибутку НБУ в сумі 47,6 млрд гривень у квітні, а також заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями.

У той же час доходи загального фонду держбюджету були недовиконані.

Вони становили 93,2% від розпису на цей період.

Серед причин недовиконання: менше сальдо доходів від ПДВ, зміцнення курсу гривні до долара, нижче очікуваних обсяги імпорту, прийняття нормативу розподілу чистого прибутку підприємств та дивідендів тільки 26 квітня (тому відповідні виплати в бюджет відбудуться у другому кварталі 2019).

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у квітні різко збільшився.

Держбюджету майже наполовину наповнюється за рахунок ОВДП.

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