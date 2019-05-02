Перший заступник кіровоградського губернатора Коваленко заробив 700 000 гривень, а ще отримав дохід від оренди та депозитів

Перший заступник кіровоградського губернатора Коваленко заробив 700 000 гривень, а ще отримав дохід від оренди

Перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко задекларував 674 132 гривні доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Зарплата Коваленко склала 594 785 гривень, дохід від надання майна в оренду - 14 286 гривень, проценти від депозитів у банках – 65 061 гривня.

Він задекларував готівкою 700 000 гривень.

У власності першого заступника губернатора знаходиться квартира площею 62,1 кв. м в Олександрії Кіровоградської області та 2 земельні ділянки (9 670 і 40 291 кв. м).

Коваленко не володіє транспортними засобами.

Як повідомляли Українські Новини, кіровоградський губернатор Кузьменко задекларував 3 мільйони гривень, з яких 2,6 - дивіденди. Тим часом Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.