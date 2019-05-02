Львівський губернатор Синютка заробив 250 тисяч гривень за рік

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка задекларував 250 114 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зарплата Синютки в 2018 році становила 250 114 тис. гривень.

У Синютки немає нерухомості і земельних ділянок, а також автомобілів, водних і повітряних суден.

Синютка зберігає 4,672 тис. гривень в Ощадбанку і 259 тис. гривень готівкою.

Дружина Синютки Наталія у 2018 році отримала 1,084 млн гривень.

З цих коштів 72,502 гривень - зарплата в Національному університеті "Львівська політехніка", 1 097 гривень - гонорари в університеті ім. Марії Склодовської-Кюрі (Польща), 4 286 гривень - відсотки в ТАСкомбанк, 3 554 гривень - відсотки в ОТП банку 26 281 гривень - відсотки в Кредобанку 25 320 гривень - відсотки в "Першому українському міжнародному банку", 24 590 гривень - відсотки в Альфа-банку (Україна), 906 151 гривень - дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 1 830 гривень - Кешбек в ПАТ "Альфа-банк", 18 711 гривень - стипендія докторанта в Тернопільському національному економічному університеті.

Також дружині львівського губернатора належить половина квартири загальною площею 44,6 кв. м.

Крім цього в декларації вказані квартира площею 174,6 кв. м і автомобіль Honda Accord 2009 року випуску, що належать матері Наталії Синютки Ганні Тимченко.

Вона позичила в матері місце для автомобіля площею 15,5 кв. м і нежитлове приміщення площею 172,8 кв. м.

Крім цього, Наталії Синютці належить торгове приміщення площею 90,4 кв. м і автомобіль Lexus NX200t 2016 року випуску.

Наталія Синютка є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Івано-ФранківськАвтоЗАЗ-ДЕУ" (посередницькі послуги на ринку продажів автотранспорту), в якому володіє 66,5% загального капіталу.

Крім того, в розділі "Грошові активи" вона задекларувала 15 євро в Альфа-банку (Україна), 211 доларів США в Альфа-банку (Україна), 32,6 тис. гривень в ОТП банку, 208,238 тис. гривень у Кредобанку, 17 , 684 тис. гривень в Ідея банку, 200,077 тис. гривень в Першому українському міжнародному банку і 1, 842 тис. гривень в Приватбанку, 149,142 тис. гривень в ТАСкомбанку, 77,56 тис. гривень в Альфа-банку (Україна) і 16,507 тис. гривень в Райффайзен Банку Аваль.

Також у Наталії Синютки 141 тис. гривень, 89 тис. доларів і 57 тис. євро, 5,88 тис. швейцарських франків і 375 польських злотих готівки.

Тим часом, Синютка пішов у відставку зі словами "все буде Україна".