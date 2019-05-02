Кабмін порадив чиновникам носити "Мак пам'яті" в одязі і затвердив заходи до Дня перемоги

Кабінет Міністрів затвердив план заходів із відзначення Дня пам'яті і примирення 8 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня і 75-ї річниці вигнання нацистів з України 28 жовтня.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №279 від 24 квітня, передають Українські Новини.

Так, 8, 9 травня і 28 жовтня в Києві та інших містах пройдуть меморіальні, урочисті, культурні, науково-просвітницькі, військово-патріотичні та інші заходи за участю влади, дипломатичного корпусу, духовенства та громадських організацій і заходи на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

8 травня в Києві заплановано меморіально-мистецьку акцію "Перша хвилина світу", а 9 травня - святковий концерт "Пам'ятаємо! Перемагаємо!" за участю військових оркестрів та особового складу Збройних Сил на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Крім того, тиждень до Дня перемоги чиновникам рекомендується носити як елемент одягу стилізований знак "Мак пам'яті".

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 курсанти Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного вшанували пам'ять жертв Другої світової війни, а Київські курсанти створили живий герб України.

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