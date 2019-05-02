Кіровоградський губернатор Кузьменко задекларував 3 мільйони гривень, з яких 2,6 - дивіденди

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував 2 954 541 гривню доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Зарплата Кузьменка становила 239 554 гривні, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 53 513 гривень, дохід від надання майна в оренду - 9 082 гривні, дивіденди - 2 652 392 гривні.

Його дружина Наталя Кузьменко задекларувала дохід від зарплати 89 716 гривень, дохід від надання майна в оренду - 3 136 гривень.

Кузьменко та його дружина не задекларували грошові активи.

Кузьменко та члени його сім'ї задекларували 39 компаній, у тому числі товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Олександрія" та "Олександрійський цукровий завод".

У його власності знаходиться житловий будинок площею 467,4 кв. м в Приютівці Кіровоградської області, квартира площею 127,5 кв. м у Києві, 4 земельні ділянки (1 500, 1 500, 960, 49 800 кв. м).

У його дружини у власності квартира площею 68,3 кв. м в Олександрії Кіровоградської області та земельна ділянка площею 20 000 кв. м.

Він володіє легковим автомобілем Mersedes Benz GL 500 2016 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, чоловік вкрав 2,2 млн гривень благодійних коштів в Кіровоградській області. Також перший заступник донецького губернатора задекларував майже 1,2 млн гривень зарплати.

Тим часом Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.