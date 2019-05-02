Ахметов профінансував виборчу кампанію Рибчинського, – дружина нардепа

Дружина депутата Верховної Ради України від групи "Воля народу" Євгена Рибчинського Юлія заявила, що український бізнесмен Рінат Ахметов профінансував виборчу кампанію Рибчинського у розмірі 1 млн доларів.

Про це йдеться у відеоматеріалі шеф-редактора інтернет-видання "Шарий.net" Ольги Шарій.

"Я можу сказати, хто йому (Євгену Рибчинському) дав гроші на передвиборчу кампанію, щоб він став депутатом. Ахметов Рінат. ... І як він дав, і чому йому, і чому Рінат. ... Зателефонували Ігорю Крутому через батька Євгена (Юрія Рибчинського) та організували цю зустріч. Рінат Ахметов дав йому (Євгену Рибчинському) 1 млн доларів на передвиборчу кампанію. З цього мільйона близько 300 тис. (доларів) він зумів заощадити та поклав на мій рахунок... Щоб пройти "по мажоритарці" потрібні дуже великі гроші, інакше туди ніяк не потрапити", - сказала Юлія Рибчинська.

"Ось прийшов Крутий (до Ахметову), попросив за нього (Євгена Рибчинського). Женя йому, напевно, щось розповів цікаве. Він вміє розповідати - це його талант, маніпуляція словом. Але коли у нього почалася ця риторика - "всі, хто на Донбасі, це таргани". Більше ні з яким Рінатом Ахметовим він зустрітися не зміг жодного разу. Як він (Євген Рибчинський) цього не бажав, як не потрібні були йому ще гроші", - зазначила дружина нардепа.

Нагадаємо, раніше у своєму мікроблозі Twitter Євген Рибчинський написав: "Мені байдуже, що там в Луганську. Я не цікавлюся життям тарганів. Навіть якщо мільйон їх народиться на моїй кухні це не означатиме, що кухня буде належати їм. Ніяких статусів і спецрежимів для тарганів, лише дихлофос і багато дихлофосу. Ну і пара тисяч "джавелінів", звичайно".

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Як повідомляли Українські Новини, раніше Юлія Рибчинська, розмовляючи з шеф-редактором інтернет-видання "Шарий.net" Ольгою Шарій, повідомила про американські банківські рахунки, що належать її чоловікові, нардепу Рибчинському.