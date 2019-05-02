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02 травня 2019, четвер, 19:14 88
Зовнішня політика 2019-05-02T19:24:15+03:00
Українські Новини
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго

Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго

В січні цього року на озброєння українського національного контингенту Місії зі стабілізації в ДР Конго прийшов борт з непересічною історією. В африканську країну прибув загартований боями гелікоптер Мі-8, який, отримавши на сході України 74 кулі, пройшов відновлення та повернувся до Збройних Сил України.

7 серпня 2014 року розгорталась одна з трагічних, але разом з тим героїчних для України сторінок українсько-російської війни – точились бої за Савур-Могилу. Того дня екіпаж Мі-8 під керівництвом майора Володимира Шлюхарчука отримав завдання з евакуації тяжкопоранених бійців в районі стратегічно важливої висоти. В ті дні українські льотчики щоденно виконували десятки бойових вильотів, проте для одного офіцера той політ став останнім. Неподалік від району евакуації борт вичікувала ворожа диверсійна група. Наш Мі-8 тоді "спіймав" 74 кулі, 24 з яких уразили кабіну екіпажу. Останніми словами льотчика-штурмана капітана Дмитра Арциленка тоді стали: "Щось тут не те, давай правіше 500". Саме цей маневр дав змогу командирові екіпажу вивести борт з-під вогню, незважаючи на кульові поранення в руку та ногу, які відмовлялись працювати, а бортовим стрільцям - придушити противника вогнем. В результаті, Володимир зміг дістатись відносно безпечного посадкового майданчика і посадити вертоліт, в якого вже на той момент відмовив один з двигунів, зник зв’язок, з’явились пробоїни в паливній системі. Це і був борт №90. Капітан Дмитро Арциленко помер від смертельного поранення через п’ять днів, не приходячи до свідомості, в лікарні міста Дніпра. Бортовий технік та командир екіпажу пройшли реабілітацію після поранень та успішно повернулись до строю.

Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.
Борт №90 в Конго.

Що ж до самого гелікоптера, то він також пройшов відновлення і вже через рік повернувся до лав однієї з бригад армійської авіації. Сьогодні "залізний птах" успішно виконує всі без виключення завдання у складі українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, тепер вже з бортовим номером 861. Вже за перші місяці на його рахунку десятки виконаних завдань та сотні годин нальоту. На цьому борту українськими екіпажами відпрацьовано найрізноманітніші завдання різного ступеню складності і, за іронією долі, в тому числі, - евакуації поранених з поля бою. "Легенда", як його тут називають, дає можливість нашим військовим льотчикам демонструвати вищий пілотаж на очах міжнародної спільноти. Не дарма, нагороджуючи медалями українських військових 12 квітня цього року, Командувач сил MONUSCO заявив: "Ваша присутність на цій території дає нам можливість успішно вирішувати благородні та відповідальні завдання по забезпеченню миру і стабільності в Демократичній Республіці Конго, які українські миротворці виконують з честю".

"Легенда" з його сімдесят чотирма латками – щоденне нагадування того, що українські воїни загартовані у найлютішому полум’ї – полум’ї війни.

Як повідомляли Українські Новини, сили АТО евакуювали 3 членів екіпажу, обстріляного терористами вертольота Мі-8.

Тим часом українські миротворці провели перекидання індійського підрозділу Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.

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