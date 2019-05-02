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02 травня 2019, четвер, 18:52 10
Судова влада 2019-05-02T18:58:32+03:00
Українські Новини
Коли зміниться Президент, твій чоловік за все відповість: прокурор у справі Гандзюк заявив про погрози його сі

Коли зміниться Президент, твій чоловік за все відповість: прокурор у справі Гандзюк заявив про погрози його сім'ї

Після того, як батько виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк розповів про загрози і що йому двічі відмовили в держохороні, прокурор у справі про вбивство Гандзюк Володимир Паровий також заявляє про тиск і погрози на свою адресу.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.нет", передають Українські Новини.

Прокурор Генеральної прокуратури заявив про те, що на нього почали здійснювати тиск після повідомлення про підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

"Я вам скажу: на мене є 2 заяви до кваліфікаційної комісії прокурорів, підготовлені за вказівкою конкретних людей. Також виходили і на мою дружину, говорили, що коли зміниться президент, зміниться генеральний прокурор, твій чоловік за все відповість", - сказав Паровий.

Також він зазначив, що на нього подали заяву в Національне антикорупційне бюро про нібито не декларування квартири в Києві.

Водночас прокурор Паровий підкреслює, що ніякого тиску з боку влади, в тому числі, Президента Петра Порошенка не було.

Він запевняє, що пом'якшення підозри всім фігурантам справи обумовлено виключно присутніми в справі доказами, які вказують на відсутність у фігурантів справи наміру на вбивство Гандзюк.

Більш того, прокурор зазначив, що заарештований колишній помічник депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенка") Ігор Павловський взагалі не причетний до злочину.

Він, за версією прокуратури, винен у тому, що після замаху на Гандзюк на прохання злочинців не повідомив правоохоронцям про правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень, але суд залишив під арештом підозрюваного у вбивстві Гандзюк Павловського.

Тим часом справу Гандзюк можуть перекваліфікувати.

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