Коли зміниться Президент, твій чоловік за все відповість: прокурор у справі Гандзюк заявив про погрози його сім'ї

Після того, як батько виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк розповів про загрози і що йому двічі відмовили в держохороні, прокурор у справі про вбивство Гандзюк Володимир Паровий також заявляє про тиск і погрози на свою адресу.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.нет", передають Українські Новини.\r\nПрокурор Генеральної прокуратури заявив про те, що на нього почали здійснювати тиск після повідомлення про підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.\r\n"Я вам скажу: на мене є 2 заяви до кваліфікаційної комісії прокурорів, підготовлені за вказівкою конкретних людей. Також виходили і на мою дружину, говорили, що коли зміниться президент, зміниться генеральний прокурор, твій чоловік за все відповість", - сказав Паровий.\r\nТакож він зазначив, що на нього подали заяву в Національне антикорупційне бюро про нібито не декларування квартири в Києві.\r\nВодночас прокурор Паровий підкреслює, що ніякого тиску з боку влади, в тому числі, Президента Петра Порошенка не було.\r\nВін запевняє, що пом'якшення підозри всім фігурантам справи обумовлено виключно присутніми в справі доказами, які вказують на відсутність у фігурантів справи наміру на вбивство Гандзюк.\r\nБільш того, прокурор зазначив, що заарештований колишній помічник депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенка") Ігор Павловський взагалі не причетний до злочину.\r\nВін, за версією прокуратури, винен у тому, що після замаху на Гандзюк на прохання злочинців не повідомив правоохоронцям про правопорушення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 квітня Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень, але суд залишив під арештом підозрюваного у вбивстві Гандзюк Павловського.\r\nТим часом справу Гандзюк можуть перекваліфікувати.