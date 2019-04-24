Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Гандзюк Павловского

Шевченковский районный суд Киева отказался отпустить из-под стражи бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в соцсети Facebook написал адвокат стороны потерпевших Маси Найем, передают Українськi Новини.

"Судья Шевченковского районного суда г. Киев не удовлетворяет ходатайство адвокатов. Павловский остается под стражей. А также обязала руководство изолятора, где содержат Павловского, обеспечить его надлежащим лечением", - сообщил он.

Найем отметил, что и адвокаты Павловского и прокуратура просили суд отпустить его из-под стражи из-за ухудшения здоровья.

Адвокаты подсудимого просили отпустить его под личное обязательство, а прокуратура - под ночной домашний арест.

Суд отказал в этих ходатайствах.

Как сообщали Українськi Новини, нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания, им грозит по 10 лет тюрьмы.

Тем временем, Генпрокуратура намерена расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Гандзюк.

Ранее подозреваемый в организации убийства Гандзюк вышел под залог.