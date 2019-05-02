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02 травня 2019, четвер, 17:15 15
Судова влада 2019-05-02T19:15:02+03:00
Українські Новини
Чоловік отримав 2,5 роки умовно за неправдиве мінування сервісного центру МВС у Волинській області

Чоловік отримав 2,5 роки умовно за неправдиве мінування сервісного центру МВС у Волинській області

Ковельський міськрайонний суд Волинської області засудив до 2,5 років ув'язнення з випробувальним терміном 1 рік 22-річного чоловіка, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про мінування сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Ковелі (Волинська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав громадянина винним і призначив йому покарання - два роки і шість місяців позбавлення волі з іспитовим терміном один рік", - сказано в повідомленні.

У березні чоловік подзвонив в поліцію і повідомив, що в сервісному центрі у Ковелі відбудеться вибух.

Правоохоронці провели евакуацію всіх співробітників і відвідувачів сервісного центру і прилеглих будівель і провели пошук вибухонебезпечних предметів.

Вибухівка виявлена не була.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, церква в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.

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