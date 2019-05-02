В Одесі на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину з радянською символікою на футболці

Поліція затримала 15-річну дівчину з забороненої українським законодавством радянською символікою на футболці на Куликовому полі в Одесі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в Одеській області, передають Українські Новини.\r\nПоліцейські затримали неповнолітню мешканку Лиманського району під час проведення заходів на Куликовому полі.\r\nПравоохоронці доставили дівчину в територіальний відділ поліції, де провели роз'яснювальну роботу.\r\nДівчина пояснила, що не здогадувалася про те, що зображення на її одязі заборонено.\r\nТак як затримана не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, поліція склала щодо її батька протокол за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, росіянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі.\r\nТим часом, у Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння.