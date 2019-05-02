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02 травня 2019, четвер, 16:01 34
Силові структури 2019-05-02T19:00:04+03:00
Українські Новини
В Одесі на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину з радянською символікою на футболці

В Одесі на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину з радянською символікою на футболці

Поліція затримала 15-річну дівчину з забороненої українським законодавством радянською символікою на футболці на Куликовому полі в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в Одеській області, передають Українські Новини.

Поліцейські затримали неповнолітню мешканку Лиманського району під час проведення заходів на Куликовому полі.

Правоохоронці доставили дівчину в територіальний відділ поліції, де провели роз'яснювальну роботу.

Дівчина пояснила, що не здогадувалася про те, що зображення на її одязі заборонено.

Так як затримана не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, поліція склала щодо її батька протокол за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, росіянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі.

Тим часом, у Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння.

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