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02 травня 2019, четвер, 15:19 8
Політика 2019-05-02T21:22:28+03:00
Українські Новини
Фото дня: В Карпатах через зливи розвалився міст і зійшли зсуви

Фото дня: В Карпатах через зливи розвалився міст і зійшли зсуви

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області після сильних опадів зупинили проїзд через міст, який з'єднує села Пнів і Битков. Про це повідомляє управління з питань цивільної оборони Івано-Франківської ОДА.

Відповідну фотографію також опублікувала мешканка Надвірнянського району Тетяна Волинська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Місцева влада планує здійснити роботи по зміцненню мосту.

Як повідомляли Українські Новини, потужний смерч у полі під Кропивницьким зафіксували на відео.

ДСНС також попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.

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