У Надвірнянському районі Івано-Франківської області після сильних опадів зупинили проїзд через міст, який з'єднує села Пнів і Битков. Про це повідомляє управління з питань цивільної оборони Івано-Франківської ОДА.\r\nВідповідну фотографію також опублікувала мешканка Надвірнянського району Тетяна Волинська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n\r\nМісцева влада планує здійснити роботи по зміцненню мосту.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, потужний смерч у полі під Кропивницьким зафіксували на відео.\r\nДСНС також попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.