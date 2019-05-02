Фото дня: В Карпатах через зливи розвалився міст і зійшли зсуви

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області після сильних опадів зупинили проїзд через міст, який з'єднує села Пнів і Битков. Про це повідомляє управління з питань цивільної оборони Івано-Франківської ОДА.

Відповідну фотографію також опублікувала мешканка Надвірнянського району Тетяна Волинська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Місцева влада планує здійснити роботи по зміцненню мосту.

Як повідомляли Українські Новини, потужний смерч у полі під Кропивницьким зафіксували на відео.

ДСНС також попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.