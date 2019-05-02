За місяць долар впав майже на 70 копійок, а євро на цілу гривню

З 1 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 66,06 коп. до 26,7890 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 65,16 коп. до 26,4678 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 95,70 коп. до 29,4271 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 100,20 коп. до 29,9643 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 26 квітня\r\n26,4678\r\n26,7890\r\n29,4271\r\n29,9643\r\n3,7400\r\n4,2500\r\n\r\n\r\nСередній курс на 1 квітня\r\n27,1194\r\n27,4496\r\n30,3841\r\n30,9663\r\n3,7400\r\n4,3100\r\n\r\n\r\nПорівняно з 1 квітня\r\n-0,6516\r\n-0,6606\r\n-0,9570\r\n-1,0020\r\n0,0000\r\n-0,0600\r\n\r\n\r\n\r\nВикористано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок.\r\nТим часом, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nРаніше курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.