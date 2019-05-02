За місяць долар впав майже на 70 копійок, а євро на цілу гривню

З 1 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 66,06 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 65,16 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 95,70 коп. до 29,4271 UAH/EUR, курс продажу знизився на 100,20 коп. до 29,9643 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 26 квітня 26,4678 26,7890 29,4271 29,9643 3,7400 4,2500 Середній курс на 1 квітня 27,1194 27,4496 30,3841 30,9663 3,7400 4,3100 Порівняно з 1 квітня -0,6516 -0,6606 -0,9570 -1,0020 0,0000 -0,0600

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок.

Тим часом, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Раніше курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.