Радник Зеленського Апаршин не рекомендує війну на Донбасі закінчувати військовим шляхом

Радник Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин, розповів, чи можна повернути Крим і Донбас військовим шляхом.

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

"Наші Збройні сили здатні в повній мірі забезпечити нашу з вами безпеку. Але ви знаєте, що наші ресурси обмежені. Щодо повернення Криму і Донбасу. Якщо на сьогодні Донбас – це перспектива на п'ять років, то територія Криму – це більш віддалена перспектива. Але я не бачу сьогодні можливості повернути наші території воєнним шляхом. Я можу спланувати воєнну операцію. Я знаю людей, які здатні її провести. Ми можемо виконати будь-які розрахунки аж до калібрів. Але я б не радив би нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій шляхом проведення військової операції. Втрати будуть величезними. На сьогодні це вже втрачений шанс 2014 року", - сказав Апаршин.

Також експерт Зеленського зазначив, що вести переговори безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним - це програшна ситуація.

"Як тільки ми з вами почнемо це робити, наші партнери, які зараз підтримують Україну, від нас відвернуться. Вони ж розуміють, яка тут може бути перспектива. Але як же все-таки забезпечити повернення цих територій? Я ж розумію, що поїхати сьогодні до Москви і домовлятися безпосередньо з президентом Володимиром Путіним – це абсолютно програшна ситуація. З ним не можна говорити прямо, тому ми маємо все ж просити допомоги у наших партнерів. Я б зробив все для того, щоб все-таки Сполучені Штати були залучені в цей процес. Це позиція потужного гравця, до якого прислухаються. Мені дуже близька позиція Великобританії. Я б все ж почав переговори щодо миротворчих сил, з приводу їх виходу на кордон між Україною і Росією", - сказав Апаршин.

Як повідомляли Українські Нговини, за рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі.

Раніше Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.

Також в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не має бути особливого статусу.