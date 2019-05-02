Грози та вітер: перед вихідними Україну продовжить заливати дощами

3 травня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +15...+22 градуси.\r\nУ Карпатах вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, удень +17...+24 градуси.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, потужний смерч у полі під Кропивницьким зафіксували на відео.\r\nТакож ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.