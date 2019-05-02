Грози та вітер: перед вихідними Україну продовжить заливати дощами

Життя

3 травня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, потужний смерч у полі під Кропивницьким зафіксували на відео.

Також ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.