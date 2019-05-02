Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди

"Ще один день погоди після Великоднього снігопаду... Поки сонце і штиль, біологи працюють в океані", - написав він.

Фото післявеликодньої Антарктиди Дикий опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, українські полярники на станції "Академік Вернадський" відзначили Великдень у вишиванках у каплиці, куди привезли копію томосу про автокефалію ПЦУ.

У понеділок, 25 березня відбулися урочисті проводи 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на антарктичну станцію "Академік Вернадський" До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників - 7 наукових, 3 інженерно-технічних працівників, лікар і кухар.

На конкурс з відбору полярників на станцію "Вернадський" подали рекордну кількість заяв.

Тим часом на станції "Академік Вернадський" вперше проведуть реконструкцію і виконають "мрію" полярників.