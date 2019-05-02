Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди

Керівник 24-ї Української антарктичної експедиції, начальник станції, біолог Ігор Дикий показав краєвиди Антарктиди, серед яких працюють українські полярники на станції "Академік Вернадський".\r\nФото післявеликодньої Антарктиди Дикий опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"Ще один день погоди після Великоднього снігопаду... Поки сонце і штиль, біологи працюють в океані", - написав він.\r\n[gallery-6031]\r\nНагадаємо, українські полярники на станції "Академік Вернадський" відзначили Великдень у вишиванках у каплиці, куди привезли копію томосу про автокефалію ПЦУ.\r\nУ понеділок, 25 березня відбулися урочисті проводи 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на антарктичну станцію "Академік Вернадський" До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників - 7 наукових, 3 інженерно-технічних працівників, лікар і кухар.\r\nНа конкурс з відбору полярників на станцію "Вернадський" подали рекордну кількість заяв.\r\nТим часом на станції "Академік Вернадський" вперше проведуть реконструкцію і виконають "мрію" полярників.\r\n